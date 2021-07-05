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"Белтелеком" повышает тарифы
Источник материала: Партизан
Госмонополист «Белтелеком» объявил о повышении тарифов на ряд услуг связи.
Как
эфирное телевидение;
абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс);
телефония по IP-протоколу «Максифон»;
справочно-информационные, а также услуги, предоставляемые с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов.
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Госмонополист «Белтелеком» объявил о повышении тарифов на ряд услуг связи.
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