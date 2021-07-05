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"Белтелеком" повышает тарифы

05.07.2021 15:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Госмонополист «Белтелеком» объявил о повышении тарифов на ряд услуг связи.

Как сообщается, с 13 июля потребители будут платить больше за:

эфирное телевидение;
абонентское телеграфирование (сети АТ-телекс);
телефония по IP-протоколу «Максифон»;
справочно-информационные, а также услуги, предоставляемые с применением аппаратно-программных средств центра обслуживания вызовов.
 
 
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Госмонополист «Белтелеком» объявил о повышении тарифов на ряд услуг связи.
 
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