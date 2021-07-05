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"Еврорадио" считает закрытие своего корпункта в Беларуси реакцией на санкции ЕС

05.07.2021 15:59 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Белорусская редакция "Еврорадио" полагает, что закрытие корпункта в Минске является одной из частей реакции белорусских властей на санкции Евросоюза.

"Мы официально работаем в Минске 11 лет. То, что правительство закрывает корпункт прямо сейчас, после введения "четвертого пакета" и секторальных санкций, вряд ли совпадение", - говорится в Telegram-канале "Еврорадио".

В редакции заметили, что, это повлияет на ее работу, но "не остановит". "Наш сайт euroradio.fm закрыт с лета, а с осенью наши корреспонденты не могут получить аккредитацию в МИДе. Но мы продолжали работать. И закрытие офиса кардинально ситуацию не меняет", - говорится в сообщении.

"Мы ждали такого поворота событий и готовились. Не могу сказать, что мы были полностью готовы, но план есть, и не один", - заявили в редакции.

"Естественно, прискорбно, что это происходит. Не будем геройствовать и говорить, что Еврорадио уходит в партизаны. Но у нас есть офис в Варшаве, который белорусские власти закрыть не могут". – продолжили в редакции.

Напомним, правительство Беларуси постановлением №378 приняло решение о закрытии корпункта "Еврорадио".

Еврорадио - радиостанция с редакциями в Польше и Беларуси. Основано в сентябре 2005 года в Варшаве; вещает с 26 февраля 2006 года; в 2009 году открыт корреспондентский пункт в Минске.

Летом 2020 года белорусские власти заблокировали доступ к основному сайту "Еврорадио", после чего редакция переехала на зеркало.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусская редакция "Еврорадио" полагает, что закрытие корпункта в Минске является одной из частей реакции белорусских властей на санкции Евросоюза. ...
 
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