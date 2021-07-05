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В Сморгонском районе несовершеннолетний сорвал госфлаг - дело направлено в суд

05.07.2021 15:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Сморгонского района направила в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего местного жителя, которому инкриминировано надругательство над Государственным флагом Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Согласно материалам уголовного дела 29 мая этого года в 23.30 парень решил продемонстрировать свое оскорбительное и кощунственное отношение к госфлагу и сорвал его с фасада здания Жодишковской сельской библиотеки.

После проверки материалов уголовного дела в прокуратуре района пришли к выводу об обоснованности обвинения, достаточности собранных доказательств, объективном исследовании обстоятельств преступления и согласились с уголовно-правовой квалификацией действий содеянного по ст.370 Уголовного кодекса.

В отношении 17-летнего обвиняемого избрана мера пресечения в виде отдачи несовершеннолетнего под присмотр.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Согласно материалам уголовного дела 29 мая этого года в 23.30 парень решил продемонстрировать свое оскорбительное и кощунственное отношение к госфлагу и сорвал его с...
 
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