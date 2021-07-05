ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Парень в наушниках попал под поезд в Минске

05.07.2021 15:59 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парень переходил железнодорожные пути в наушниках и попал под локомотив. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

"Пренебрежение мерами личной безопасности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта привело к трагедии. Так, 1 июля около 17.20 на станции Озерище маневровым локомотивом травмирован 18-летний парень. Молодой человек переходил железнодорожные пути в неустановленном для этого месте, при этом был в наушниках, не заметив приближение локомотива, шагнул на рельсы, в результате чего был травмирован", - рассказали в ГУВД.

Молодой человек с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализирован в учреждение здравоохранения. В настоящее время подробности происшествия устанавливаются.

Следует отметить, что за проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения, ч.4 ст.18.2 КоАП предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до двух базовых величин.

Минский ОВД на транспорте напоминает: не забывайте о правилах безопасного поведения на железной дороге. Помните, что категорически запрещается ходить по путям, переходить путь сразу после прохода поезда или перед близко идущим поездом, пользоваться наушниками и мобильными телефонами при переходе через железнодорожные пути, подлазить под вагоны и перелезать через автосцепки для перехода занятого пути подвижным составом, сходить и садиться в вагон на ходу поезда, находиться у края платформы, проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 м от крайнего рельса. Также запрещено на электрифицированных участках подниматься на контактные опоры и крышу подвижного состава.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализирован в учреждение здравоохранения. В настоящее время подробности происшествия...
 
Новости дня
Новости разные
 
Здоровье вдовы основателя TUT.by Юлии Чернявской сильно ухудшилось
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by