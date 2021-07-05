Компания из Кобрина получила большие сроки за незаконный оборот психотропов

Источник материала: БелТА

5 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Кобринского района огласил приговор по уголовному делу о незаконном обороте мефедрона в крупном размере и предоставлении помещений для потребления психотропных веществ, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Брестского областного суда.

На скамье подсудимых оказались четыре человека. Трое из них (1995, 1996 и 1997 годов рождения) оплатили и забрали в Брестском районе закладку с не менее чем 4,73 г мефедрона. Перевезли и хранили его в Кобрине, часть вещества употребили. Одна из представительниц этой компании продала четвертой фигурантке 1994 года рождения не менее 0,39 г психотропа. Также эта женщина купила не менее 1,41 г марихуаны: часть употребила, остальное хранила без цели сбыта.

Кроме того, двое молодых людей, будучи под воздействием психотропа, предоставили свою квартиру для потребления мефедрона четырем гражданам.

Девушку 1996 года рождения суд признал виновной по ч.3 ст.328 (незаконный оборот психотропов группой лиц в крупном размере) и ч.1 ст.332 (предоставление помещений для потребления психотропов) УК. Она приговорена к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Ей придется заплатить 100 базовых величин штрафа, что составляет Br2,9 тыс.

Молодой человек 1995 года рождения по этим двум статьям Уголовного кодекса получил девять лет лишения свободы в колонии усиленного режима, а также 100 БВ штрафа.

Самому младшему фигуранту по ч.3 ст.328 УК суд назначил восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях усиленного режима. Ему тоже придется заплатить 100 базовых величин штрафа.

Женщину 1994 года рождения по ч.1 ст.328 (незаконное без цели сбыта приобретение и хранение психотропов и наркотиков) УК суд приговорил к двум с половиной годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-