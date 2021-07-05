Принц Чарльз поделился списком любимых песен. Одна из этих композиций вызывает у него «непреодолимое желание пуститься в пляс»

Источник материала: ОНТ

В выпуске шоу для больничного радио Music & Memories британский принц Чарльз назвал свои любимые песни. Слова принца Уэльского приводит CNN.

Принц особенно выделил композицию группы The Three Degrees Givin 'Up, Givin' In, которую коллектив исполнил на его 30-летии. Принц Уэльский признался, что данная песня у него вызывает «непреодолимое желание пуститься в пляс».

Среди фаворитов британского принца – американские певицы Барбара Стрейзанд и Дайана Росс, а также исполнительница из Франции Эдит Пиаф.

Полный список любимых композиций принца Чарльза выглядит так:

The Three Degrees – Givin' Up, Givin' In

Барбара Стрейзанд – Don't Rain On My Parade

Эдит Пиаф – La Vie En Rose

Дайана Росс – Upside Down

Эймар Куинн – The Voice

Мириам Макеба – The Click Song

Питер Скеллерн – You're A Lady

Шарль Трене – La Mer

Old Blind Dogs – Bennachie

Дик Пауэлл – Lulu's Back In Town

Fred Astaire and Ginger Rogers – They Can't Take That Away From Me

Кэтрин Финч – Tros Y Garreg/Crossing the Stone

Брин Терфель – Tydi a Roddaist

Фото: instagram / ClarenceHouse

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