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Принц Чарльз поделился списком любимых песен. Одна из этих композиций вызывает у него «непреодолимое желание пуститься в пляс»

05.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Принц Чарльз поделился списком любимых песен. Одна из этих композиций вызывает у него «непреодолимое желание пуститься в пляс»

В выпуске шоу для больничного радио Music & Memories британский принц Чарльз назвал свои любимые песни. Слова принца Уэльского приводит CNN.

Принц особенно выделил композицию группы The Three Degrees Givin 'Up, Givin' In, которую коллектив исполнил на его 30-летии. Принц Уэльский признался, что данная песня у него вызывает «непреодолимое желание пуститься в пляс».

Среди фаворитов британского принца – американские певицы Барбара Стрейзанд и Дайана Росс, а также исполнительница из Франции Эдит Пиаф.

Полный список любимых композиций принца Чарльза выглядит так:

  • The Three Degrees – Givin' Up, Givin' In 
  • Барбара Стрейзанд – Don't Rain On My Parade
  • Эдит Пиаф – La Vie En Rose
  • Дайана Росс – Upside Down
  • Эймар Куинн – The Voice
  • Мириам Макеба – The Click Song
  • Питер Скеллерн – You're A Lady
  • Шарль Трене – La Mer
  • Old Blind Dogs – Bennachie
  • Дик Пауэлл – Lulu's Back In Town
  • Fred Astaire and Ginger Rogers – They Can't Take That Away From Me
  • Кэтрин Финч – Tros Y Garreg/Crossing the Stone
  • Брин Терфель – Tydi a Roddaist

Фото: instagram / ClarenceHouse

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В выпуске шоу для больничного радио Music & Memories британский принц Чарльз назвал свои любимые песни. Слова принца Уэльского приводит CNN. Принц особенно выделил...
 
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