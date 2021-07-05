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Принц Чарльз поделился списком любимых песен. Одна из этих композиций вызывает у него «непреодолимое желание пуститься в пляс»
Источник материала: ОНТ
В выпуске шоу для больничного радио Music & Memories британский принц Чарльз назвал свои любимые песни. Слова принца Уэльского
Принц особенно выделил композицию группы The Three Degrees Givin 'Up, Givin' In, которую коллектив исполнил на его 30-летии. Принц Уэльский признался, что данная песня у него вызывает «непреодолимое желание пуститься в пляс».
Среди фаворитов британского принца – американские певицы Барбара Стрейзанд и Дайана Росс, а также исполнительница из Франции Эдит Пиаф.
Полный список любимых композиций принца Чарльза выглядит так:
Фото: instagram / ClarenceHouse
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Принц Чарльз поделился списком любимых песен. Одна из этих композиций вызывает у него «непреодолимое желание пуститься в пляс»
В выпуске шоу для больничного радио Music & Memories британский принц Чарльз назвал свои любимые песни. Слова принца Уэльского приводит CNN. Принц особенно выделил...
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