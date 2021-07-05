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Что такое нефроптоз и как он проявляется? Рассказал врач

05.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Что такое нефроптоз и как он проявляется? Рассказал врач

Что такое нефроптоз и как его диагностировать рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов. 

Нефроптоз – это патологическое опущение почки, при котором в вертикальном положении тела положение почки сходит вниз в сторону таза. Может возникать при расслаблении брюшных стенок, при гиподинамии, после второй беременности или в результате резкого похудения.

По словам врача, чаще всего заболевание протекает бессимптомно и им преимущественно страдают женщины.

Подробности – в видео.

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Что такое нефроптоз и как его диагностировать рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация...
 
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