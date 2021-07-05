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В Гродно после ливня провалился участок дороги
Источник материала: ОНТ
На объездной дороге, которая ведет в реконструируемому мосту через Неман, обрушилась часть моста. ЧП
В результате сильного ливня 4 июля обрушился участок дорожного полотна на объездной дороге.
На проблемном участке уже приступили к восстановительным работам и уплотнению грунта. Планируется, что работы будут завершены в течение 7–10 дней.
Информации о пострадавших нет.
Фото: БЕЛТА
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На объездной дороге, которая ведет в реконструируемому мосту через Неман, обрушилась часть моста. ЧП прокомментировал председатель Гродненского облисполкома...
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