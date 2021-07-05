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В Гродно после ливня провалился участок дороги

05.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гродно после ливня провалился участок дороги

На объездной дороге, которая ведет в реконструируемому мосту через Неман, обрушилась часть моста. ЧП прокомментировал председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

В результате сильного ливня 4 июля обрушился участок дорожного полотна на объездной дороге.

На проблемном участке уже приступили к восстановительным работам и уплотнению грунта. Планируется, что работы будут завершены в течение 7–10 дней.  

Информации о пострадавших нет.

Фото: БЕЛТА


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На объездной дороге, которая ведет в реконструируемому мосту через Неман, обрушилась часть моста. ЧП прокомментировал председатель Гродненского облисполкома...
 
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