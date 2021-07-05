Макс Покровский после конфликта с Биланом написал заявление в полицию

Источник материала: ОНТ

Лидер рок-группы «Ногу Свело!» Максим Покровский написал заявление в полицию на поп-певца Диму Билана. Об этом 5 июля информируют «Известия».

Покровский заявил, что Билан во время личного общения по WhatsApp вел себя крайне агрессивно, угрожал и оскорблял его.

Ранее солист «Ногу Свело!» обратился к Билану в соцсетях и обвинил того в срыве концерта группы в Санкт-Петербурге. По словам Покровского, Билан в ходе своего выступления на площадке Roof Place не соблюдал эпидемиологические требования, что привело к аннулированию разрешения на концерты. В результате сорвалось выступление «Ногу Свело!».

Фото: instagram / max_pokrovskiy

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