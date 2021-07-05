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БАТЭ сыграл вничью с «Витебском» в чемпионате Беларуси по футболу

05.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

БАТЭ сыграл вничью с «Витебском» в чемпионате Беларуси по футболу

В Чемпионате Беларуси по футболу прошли три матча 15-го тура. БАТЭ неожиданно потерял очки в игре с «Витебском». 

Встреча завершилась вничью — 0:0, и теперь борисовчане отстают от лидера чемпионата — солигорского «Шахтера» на 4 очка. В брестском противостоянии «Руха» и «Динамо» также не выявлено победителя. Команды сыграли вничью — 1:1. А минское «Динамо» разгромило мозырскую «Славию» — 4:0. Первая тройка турнирной таблицы не изменилась — это «Шахтер», БАТЭ и «Рух». Далее идут минское «Динамо» и «Гомель». 

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Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Чемпионате Беларуси по футболу прошли три матча 15-го тура. БАТЭ неожиданно потерял очки в игре с «Витебском».  Встреча завершилась вничью — 0:0, и теперь...
 
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