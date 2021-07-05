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В Генпрокуратуру России направлена просьба о выдаче Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности
Источник материала: ОНТ
Для привлечения к уголовной ответственности в Генпрокуратуру России направлена из Беларуси просьба о выдаче артистки Анжелики Агурбаш. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Беларуси.
Уголовные дела в отношении Агурбаш были возбуждены в Беларуси еще в мае. Это ч. 3 ст. 130 и ч. 2 ст. 368 УК.
Также, по информации Генпрокуратуры, артистка публиковала в Сети сведения, оскорбляющие Президента Беларуси.
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В Генпрокуратуру России направлена просьба о выдаче Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности
Для привлечения к уголовной ответственности в Генпрокуратуру России направлена из Беларуси просьба о выдаче артистки Анжелики Агурбаш. Об этом сообщили в...
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