Лавров о Беларуси. В чем мы первые и где мы не крайние?

Источник материала: ОНТ

Об угрозах и вызовах белорусской независимости.

С Праздником тебя, дор.читатель и даже еще более d’or моя читателька!

И сразу к итоговым выводам, пожалуй, – как быть пришла Беларусь к нынешнему 3 июля. Ко дню своей Независимости. Ведь знаковые даты – они ж буквально предназначены для подведения разных там итогов, да?

Вот, например, в России 3 июля Владимир Путин утвердил Стратегию национальной безопасности – как итог. И, как сообщает нам телеграм-канал российского Первого – Пул N3, «в новом документе очень много про интернет» (конец цитаты по интернет-источнику).

В частности, в документе не к ночи помянуты новые вызовы и угрозы:

- деструктивные силы за рубежом и внутри страны, которые используют объективные трудности для манипулирования в информационной сфере;

- иностранные специальные службы и организации, а также подконтрольные им общественные объединения и лица, ясно чем втемную занимающиеся;

- информационно-коммуникационные технологии, развитие которых, чего уж греха таить, сопровождается повышением вероятности возникновения угроз безопасности граждан, общества и государства;

- иные технологии, используемые для вмешательства во внутренние дела государств, подрыва их суверенитета и нарушения территориальной целостности (да, государств во множественном числе, журнал «Здоровье » канал Пул N3 так прямо и пишет!);

- материалы террористических организаций, призывы к массовым беспорядкам и экстремистской деятельности, причем, основным объектом такого деструктивного воздействия является молодежь;

- навязывание по политическим причинам искаженных взглядов на исторические факты, особенно со стороны чужих медиаолигополистов.

Такие вот хай-тек вызовы и угрозы. Ага.

И вот, прочитав все это, дор.читатель, узнаешь брата Колю?

Чуешь, откуда ветром в голову надуло мысли, изложенные выше?

Вот-вот. И я узнаю. И я чую…

Именно Беларусь в 2020-м стала первой страной в мире, против которой, для эксперимента, было масштабно применено новейшее высокотехнологичное «медийное» оружие гибридной войны. И другие страны нам не завидуют…

Что еще касается конкретно России, то, кроме прочего, в число приоритетов в ее Стратегию вошло развитие стратегического сотрудничества с КНР и Индией, защита традиционных духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти, развитие братских связей между народами.

Тоже, кстати, мысли нам не чуждые, да?

Так и выходит, что год мы все здесь, в независимой Беларуси, прожили не зря. Учатся, стало быть, на не таких уж и чужих ошибках в братской России. Подводят в важнейших для себя документах итоги непростого для нас года.

И нам надо бы думать. О единстве внутри. О недопущении вмешательства извне. В медийном, кибернетическом, культурном – во всех планах сразу!

А еще нам надо анализировать чужой опыт тоже. Ведь знаковые даты – они, повторюсь, «предназначены для подведения разных там итогов, да?». Да!

И тут, кстати, в этом году не то чтобы широко празднуют, но некоторые в узких кругах ой как вспоминают один юбилей.

Ровно 60 лет тому в заливе Свиней на Кубе провалилась операция ЦРУ США по вооруженному захвату власти в островном государстве. Подготовленная под руководством замглавы ЦРУ по планированию генерала Ричарда Биссела «Бригада 2506», состоящая из кубинцев, при поддержке флота и авиации… ну, не смогла развязать на Кубе гражданскую войну.

Верным Кастро кубинским патриотам помогла и несогласованность действий американских «партнеров» (в Вашингтоне проходил процесс передачи власти от администрации Эйзенхауэра к штабу Кеннеди), и плохая подготовка бойцов, лишь малая часть которых была предавшими присягу кадровыми военными, а остальные – маргиналы и студенты. К тому же предварительно планировалось «подогреть» кубинское общество чередой терактов и довести «до точки кипения» громкими обвинениями в адрес официальной Гаваны со стороны иностранных государств и общественных организаций – и вот эта информационная кампания успехом не увенчалась.

Да и в целом весь юса фейл на Плайя Хирон – эталонный пример провала.

Ознакомьтесь – было интересно!

Вот только неудачные и устаревшие наработки более чем полувековой давности (!) – они и сегодня в утиль-то отнюдь не списаны. Последней на данный момент попыткой действовать по лекалам холодной войны стало вторжение в Венесуэлу в 2020-м – операция «Гедеон». Там все началось по нотам и назначенный США лидер Венесуэлы Хэ Гуайдо уже готовился принять власть из рук организаторов военного переворота.

Но концерт духовых не задался.

К чему это я? О чем это я трублю?

А вот как никому не хотелось быть первой в списке страной, против которой использовалось наиболее современное оружие – медийное, так и не хочется, думаю, никому стать последним государством, против кого использовали разработанную еще в прошлом веке стратегию по насильственному изменению курса имени американского генерала Биссела из залива Свиней.

Вот не хотелось бы, думаю, никому из нас и все тут.

Так лучше давайте, помня наше и не наше прошлое, будем о будущем. Ведь знаковые даты – они не только для подведения итогов! Но и для планов.

И вот праздник кончился, добрые люди.

Так OK go, дор.читатель и дор.читателька, поработаем над плановой реализацией?!

Аккуратненько так, да?

1) При подготовке материала использованы материалы «Википедии».

2) В материале сознательно допущены языковые некорректности, неточности, самодельные неологизмы, новояз, ИН.ЯЗ и проч.

Глеб Лавров, международник, ни разу не журналист, анализирую иногда, да.

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