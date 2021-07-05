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Белоруски завоевали 9 медалей на Этапе Кубка мира по художественной гимнастике

05.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Белоруски завоевали 9 медалей на Этапе Кубка мира по художественной гимнастике

В Минске завершился Этап Кубка мира по художественной гимнастике. 45 спортсменок из 12 стран приехали в Беларусь на контрольный старт перед Олимпиадой в Токио. На домашнем этапе сборная Беларуси выиграла 9 медалей.

Триумфальным оказался турнир для Алины Горносько, которая собрала целую коллекцию золотых медалей. Она оказалась лучшей в многоборье, а также выиграла все финалы отдельных видов: с обручем, мячом и булавами. Анастасия Салос завоевала на минском этапе 4 награды: серебро в многоборье, упражнениях с обручем и лентой, а также бронзу в упражнении с мячом. Сборная Беларуси заняла третье место в групповых упражнениях. 

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Теги: Минск
 
 
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В Минске завершился Этап Кубка мира по художественной гимнастике. 45 спортсменок из 12 стран приехали в Беларусь на контрольный старт перед Олимпиадой в Токио. На...
 
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