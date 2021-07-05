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Муж прочитал переписку жены с бывшим и в отместку опубликовал ее интимные фото
Источник материала: ОНТ
Россиянин опубликовал интимные фотографии и переписку своей жены в общем чате со знакомыми. По факту возбуждено уголовное дело,
38-летняя женщина в мае подала заявление на своего 39-летнего супруга, который распространил среди знакомых ее личную информацию.
Следователями возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение компьютерной информацией. Также на мужчину составлен административный протокол за распространение порнографических материалов.
Фото:
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Россиянин опубликовал интимные фотографии и переписку своей жены в общем чате со знакомыми. По факту возбуждено уголовное дело, сообщили в ГУВД Мингорисполкома....
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