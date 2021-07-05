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В США взорвали уцелевший корпус жилого дома, часть которого обрушилась

05.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В США взорвали уцелевший корпус жилого дома, часть которого обрушилась

В американском городе Серфсайд во Флориде снесли уцелевший корпус жилого дома, часть которого обрушилась в конце июня. 

Спасатели взорвали здание. Жителей соседних кварталов не эвакуировали, однако запретили им выходить из дома. Местное телевидение вело прямую трансляцию. Шаткое строение грозило окончательно разрушиться. По последним данным, в результате трагедии, которая произошла в ночь на 24 июня, погибли 24 человека. Судьба 120 по-прежнему не известна – они числятся пропавшими без вести. Спецслужбы продолжают расследование, главная версия трагедии – серьезный износ здания. Спасатели торопились взорвать оставшуюся часть здания, поскольку в ближайшие дни в Майами прогнозируется ураганный ветер.  Это могло привести к новым жертвам при обрушении. К небывалой стихии готовятся все центральные штаты. Во Флориде введено чрезвычайное положения. Уже сегодня здесь ожидают сильнейший тропический шторм.



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В американском городе Серфсайд во Флориде снесли уцелевший корпус жилого дома, часть которого обрушилась в конце июня.  Спасатели взорвали здание. Жителей...
 
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