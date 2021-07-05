Глава МИД Украины опроверг перекрытие границы с Беларусью по приказу Лукашенко

Государственная граница Украины с Беларусью работает в прежнем режиме. Об этом в понедельник, 5 июля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.



Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Александр Лукашенко ранее заявил о полном закрытии границы с Украиной якобы из-за контрабанды оружия. Комментируя его слова, Кулеба назвал Лукашенко «любителем резонансных заявлений» и что тот «разговаривает заголовками, которые сразу попадают в медиа».

«Надо сохранять спокойствие и всегда понимать, что Александр Лукашенко — это человек, относительно которого надо делать тщательный факт-чекинг», — сказал министр, добавив, что высказывания Лукашенко и о контрабанде, и о закрытии границы не пройдут никакого факт-чекинга.

До этого в Госпогранслужбе Украины сообщали, что не заметили никакого закрытия границы с Беларусью.