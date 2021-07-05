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Торговые объекты не смогут работать ночью после трех жалоб от граждан в течение года

05.07.2021 16:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Местные органы власти могут запретить работу торгового объекта в ночное время, если граждане, проживающие в радиусе 50 метров от него, коллективно пожалуются три и более раза в течение года и все эти жалобы будут признаны обоснованными. Это предусмотрено постановлением Совмина № 319 от 9 июня 2021 года.

Торговые объекты не смогут работать ночью после трех жалоб от граждан в течение года

Правительство предоставило местным властям право аннулировать свои решения о согласовании режима работы торгового объекта после 23:00 и до 7:00, передает БелаПАН.

Каждая жалоба на нарушение законодательства торговым объектом должна быть документально подтверждена, отмечается в постановлении.

При этом «датой прекращения действия согласования режима работы объекта после 23:00 и до 7:00 является дата, указанная в решении местного исполнительного и распорядительного органа, которая не может быть установлена ранее 30 рабочих дней со дня принятия такого решения».

8 июля вступают в силу изменения в закон о государственном регулировании торговли и общественного питания. Торговые объекты, в том числе торговые центры и рынки, а также объекты общепита могут самостоятельно определять свой рабочий режим, за исключением работы после 23:00 и до 7:00. Работу торговых объектов в ночное время будут согласовывать городские, районные исполкомы и местные администрации в Минске вместе с органами внутренних дел.

 
Теги: Минск
 
 
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Местные органы власти могут запретить работу торгового объекта в ночное время, если граждане, проживающие в радиусе 50 метров от него, коллективно пожалуются три и...
 
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