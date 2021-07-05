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Соболенко впервые вышла в четвертьфинал «Уимблдона»

05.07.2021 16:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко победила Елену Рыбакину из Казахстана в матче 1/8 финала «Уимблдона» — 6:3, 4:6, 6:3.

Соболенко впервые вышла в четвертьфинал «Уимблдона»
Соболенко занимает 4-е место в мировом рейтинге, Рыбакина — 20-е.

Следующей соперницей белоруски, впервые пробившейся в четвертьфинал турнира «Большого шлема», станет Онс Жабер из Туниса (24 ВТА). Игра пройдет 6 июля.

 
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко победила Елену Рыбакину из Казахстана в матче 1/8 финала «Уимблдона» — 6:3, 4:6, 6:3.
 
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