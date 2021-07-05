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Соболенко впервые вышла в четвертьфинал «Уимблдона»
Источник материала: Навiны
Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко победила Елену Рыбакину из Казахстана в матче 1/8 финала «Уимблдона» — 6:3, 4:6, 6:3.
Соболенко занимает 4-е место в мировом рейтинге, Рыбакина — 20-е.
Следующей соперницей белоруски, впервые пробившейся в четвертьфинал турнира «Большого шлема», станет Онс Жабер из Туниса (24 ВТА). Игра пройдет 6 июля.
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Первая ракетка Беларуси Арина Соболенко победила Елену Рыбакину из Казахстана в матче 1/8 финала «Уимблдона» — 6:3, 4:6, 6:3.
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