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Погиб 24-летний хоккеист сборной Латвии
Источник материала: Партизан
Оборвалась жизнь вратаря «Коламбуса» и сборной Латвии Матисса Кивлениекса. Ему было 24 года.
«Выражаем глубочайшие соболезнования родственникам, друзьям и коллегам вратаря сборной Латвии Матисса Кивлениекса в связи с его преждевременным уходом.
Матисс, воспитанник хоккейной школы «Пардаугава», играл в воротах сборной Латвии на последнем чемпионате мира, приняв участие в четырех матчах. В ходе карьеры он также провел восемь игр в НХЛ.
Его бойцовский дух и отношение к работе служили настоящим образцом в спорте! Уход Матисса – большая потеря не только для латвийского хоккея, но и для всей нации», – сказано в сообщении на сайте Латвийской хоккейной федерации, котоое цитиует
Официальной информации о причинах смерти нет. Как
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Оборвалась жизнь вратаря «Коламбуса» и сборной Латвии Матисса Кивлениекса. Ему было 24 года.
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