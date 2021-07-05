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Болеете за брестское "Динамо"? Ну-ну...

05.07.2021 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Десять человек из структуры брестского «Динамо» подписали провластное письмо спортивной общественности.

Среди подписантов оказались защитники Сергей Усеня и Владислав Ясюкевич, полузащитник Павел Седько и нападающий Василий Журневич

Еще шесть подписантов – футболисты дублирующего состава «Динамо».

Брестское «Динамо» идет на седьмом месте после 15 туров, набрав 21 очко. 
 
 
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Десять человек из структуры брестского «Динамо» подписали провластное письмо спортивной общественности.
 
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