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Болеете за брестское "Динамо"? Ну-ну...
Источник материала: Партизан
Десять человек из структуры брестского «Динамо» подписали провластное письмо спортивной общественности.
Среди подписантов оказались защитники Сергей Усеня и Владислав Ясюкевич, полузащитник Павел Седько и нападающий Василий Журневич.
Еще шесть подписантов – футболисты дублирующего состава «Динамо».
Брестское «Динамо» идет на седьмом месте после 15 туров, набрав 21 очко.
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Десять человек из структуры брестского «Динамо» подписали провластное письмо спортивной общественности.
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