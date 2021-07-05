Международные правозащитные организации призывают немедленно освободить журналиста Александрова









"Андрей Александров давно является защитником свободы выражения мнений в Беларуси и за ее пределами, ранее работал в Белорусской ассоциации журналистов, "Индексе цензуры" и Article 19", — говорится в заявлении.





В нем отмечается, что Александров был задержан в январе 2021 года.





"Следственный комитет предъявил ему обвинение в нарушении общественного порядка, за которое ему грозило до трех лет лишения свободы. Обвинения основаны на утверждениях о том, что Александров оплачивал штрафы журналистам и демонстрантам, задержанным властями во время прошлогодних демократических протестов, спровоцированных выборами в августе 2020 года. Следственный комитет и другие правоохранительные органы ошибочно приравняли это к финансированию незаконных акций протеста", — подчеркивается в заявлении.





30 июня 2021 года Александрову было также предъявлено обвинение в "измене государству", по которому ему грозит до 15 лет лишения свободы.





"В период с 9 августа по конец 2020 года на протестующих было наложено штрафов на сумму более 530.000 евро. Абсурдно связывать усилия по оказанию помощи в оплате этих штрафов с нарушением общественного порядка, не говоря уже о государственной измене, — отмечают правозащитные организации. — Хотя мы призываем освободить всех 529 политических заключенных, содержащихся в настоящее время под стражей в Беларуси, в том числе по меньшей мере 15 журналистов, в данный момент мы выражаем особую озабоченность по поводу Александрова. На сегодняшний день он является единственным задержанным, которому предъявлено сфабрикованное обвинение в государственной измене".





Заявление подписали правозащитные организации:

Article 19,

Белорусская ассоциация журналистов,

Восточноевропейский демократический центр,

Европейский центр по вопросам прессы и свободы СМИ,

Европейская федерация журналистов,

Free Press Unlimited,

сеть Домов прав человека,

Human Rights Watch,

IFEX,

"Индекс цензуры",

International Media Support (IMS),

американский ПЕН-центр,

"Репортеры без границ",

Организация СМИ Юго-Восточной Европы (SEEMO).