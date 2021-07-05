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Председатель БНФ Костусев переведен в тюремную больницу из-за проблем с сердцем

05.07.2021 16:45 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Содержащийся в СИЗО КГБ председатель партии БНФ Григорий Костусев переведен в тюремную больницу, расположенную в медсанчасти СИЗО №1 Минска, сообщила пресс-служба партии в понедельник.

Об этом стало известно от его дочери Екатерины Костусевой, которая пыталась передать отцу передачу в "Американку", но ее не приняли.

"Предварительно известны причины перевода – проблемы с сердцем и отеки, арестованный переведен именно на лечение, его дело по-прежнему расследуется КГБ", - говорится в сообщении.

По словам Екатерины Костусевой, сейчас состояние председателя БНФ стабильное, раньше у него уже были проблемы со здоровьем - в последних письмах он жаловался на их ухудшение.

Она уточнила, что ее отца перевели в больницу в пятницу, но об этом не сообщили ни родственникам, ни адвокату.

Григорий Костусев был задержан в Шклове 12 апреля в связи с делом о "заговоре с целью неконституционного захвата государственной власти". Вместе с ним по делу проходят Александр Федута, Юрий Зенкович и еще несколько человек.

Костусев ранее в письме соратникам по партии заявил, что не признает своей вины.



 
Теги: Минск
 
 
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Содержащийся в СИЗО КГБ председатель партии БНФ Григорий Костусев переведен в тюремную больницу, расположенную в медсанчасти СИЗО №1 Минска, сообщила...
 
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