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В Могилеве нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ

05.07.2021 16:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 июля, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве нетрезвый водитель пытался скрыться от сотрудников ГАИ, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

4 июля около 4.30 в поселке Гребенево областного центра в поле зрения сотрудников ГАИ попал автомобиль ВАЗ. "Инспекторы попытались остановить "жигули" и подали водителю сигнал об остановке. Однако он продолжил движение, петляя по узким улицам частного сектора. Началось преследование", - отметили в ГАИ.

В какой-то момент водитель бросил машину и попытался скрыться. Однако вскоре был задержан сотрудниками ГАИ. "Беглецом оказался 30-летний житель Могилева, который неоднократно допускал нарушения ПДД.

"При медосвидетельствовании выяснилось, что водитель нетрезв - в выдыхаемом им воздухе оказалось 0,8 промилле алкоголя", - подчеркнули инспекторы.

В отношении нарушителя составлено пять протоколов.-0-

 
Теги: Могилев
 
 
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4 июля около 4.30 в поселке Гребенево областного центра в поле зрения сотрудников ГАИ попал автомобиль ВАЗ. Инспекторы попытались остановить "жигули" и подали...
 
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