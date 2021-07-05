Источник материала: UDF



Анжелика Агурбаш

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Генпрокуратура Беларуси просит Россию выдать Анжелику Агурбаш Напомним, что об уголовных делах певица ообщила в пятницу в своем инстаграме.

Согласно заявлению прокуратуры, с августа 2020 года Агурбаш размещала в интернете, социальных сетях и на YouTube сведения, направленные на возбуждение социальной вражды и розни в отношении сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти.Кроме того, «Агурбаш А.А. в группе с неустановленными лицами опубликовала в глобальной компьютерной сети Интернет сведения, содержащие оскорбления президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру России в июне 2021 года направлена просьба о выдачедля привлечения к уголовной ответственности.Статей 130 УК (разжигание вражды) предусмотрено до 12 лет лишения свободы. Статьей 368 УК (оскорбление президента) — до трех лет.Напомним, что об уголовных делах Анжелика Агурбаш сообщила в пятницу в своем инстаграме.