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Генпрокуратура Беларуси просит Россию выдать Анжелику Агурбаш

05.07.2021 16:55 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Генпрокуратура Беларуси просит Россию выдать Анжелику Агурбаш
Анжелика Агурбаш
В отношении Анжелики Агурбаш возбуждено уголовное дело за разжигание вражды и за оскорбление президента.

Согласно заявлению прокуратуры, с августа 2020 года Агурбаш размещала в интернете, социальных сетях и на YouTube сведения, направленные на возбуждение социальной вражды и розни в отношении сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих, представителей власти.

Кроме того, «Агурбаш А.А. в группе с неустановленными лицами опубликовала в глобальной компьютерной сети Интернет сведения, содержащие оскорбления президента Республики Беларусь, соединенные с обвинением его в совершении особо тяжких преступлений».


В отношении обвиняемой санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу. В Генеральную прокуратуру России в июне 2021 года направлена просьба о выдаче Анжелики Агурбаш для привлечения к уголовной ответственности.

Статей 130 УК (разжигание вражды) предусмотрено до 12 лет лишения свободы. Статьей 368 УК (оскорбление президента) — до трех лет.

Напомним, что об уголовных делах Анжелика Агурбаш сообщила в пятницу в своем инстаграме.
 
 
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Напомним, что об уголовных делах певица ообщила в пятницу в своем инстаграме.
 
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