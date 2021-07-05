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Павел Глоба предупредил четыре знака зодиака о неприятностях в июле
Источник материала: UDF
Фото: instagram.com / @globainstitut
Львы пройдут испытание собственной гордостью. Если они смогут взять себя в руки и иногда промолчать, то месяц сложится хорошо, получится продвинуться по карьерной лестнице и выйти на новый социальный уровень. Однако если Львы все же решат идти на поводу у своей гордости, то месяц пройдет в скандалах. Не стоит принимать серьезных решений во второй половине месяца и уж тем более не стоит рисковать ни своими деньгами, ни своим здоровьем.
Козероги могут столкнуться с финансовыми проблемами. Запланированные покупки лучше отложить и в целом придерживаться экономного подхода. В середине месяца возможны выгодные знакомства, которые позже очень помогут в карьере. Павел Глоба советует научиться деликатно высказывать свои мысли, чтобы никого не разозлить в июле.
Водолеям в июле нужно будет собраться с силами. Их ждут трудности практически во всех сферах жизни. На работе, чтобы улучшить свое положение, астролог рекомендует отказаться от сложных задач и проявиться терпение. Не стоит брать кредиты, а в отношениях, если они вас не устраивают, лучше взять паузу.
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Не для всех июль пройдет позитивно, будут и сложные моменты.
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