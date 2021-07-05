Бастунец: «Происходит очень серьезное наступление на независимые медийные проекты»

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Председатель Белорусской ассоциации журналистов Андрей Бастунец – о лишении «Еврорадио» корпункта в Беларуси.

5 июля было опубликовано решение Совмина о закрытии белорусского корпункта «Еврорадио». Офис в Минске, напомнила редакция, официально работал 11 лет.

Однако с лета 2020 года был заблокирован сайт euroradio.fm, а с осени корреспонденты не могли получить аккредитацию в МИД. «Мы ждали такого поворота событий и готовились. План есть, и не один», – сообщили журналисты в соцсетях.

Как расценивают закрытие корпункта «Еврорадио» коллеги, и к чему может привести дальнейшее закручивание гаек в медиапространстве Беларуси? Об этом Филин спросил руководителя БАЖ Андрея Бастунца.





– Здесь все понятно из названия СМИ: Европейское радио для Беларуси. Мы видим, как развиваются отношения Беларуси, как сейчас говорят, с коллективным Западом. Сегодня происходит очень серьезное наступление на независимые медийные проекты. В свое время и книгу с репортажами Еврорадио о белорусской национальной идее признали экстремистской. Дальнейшее развитие событий было лишь вопросом времени.

Закрытие корпункта, возможно, лишает места работы сотрудников Еврорадио. Однако они могут продолжать делать то же самое и без официального представительства в Беларуси. Таким же образом СМИ около 9 месяцев исполняло свою работу после того, как корреспонденты Еврорадио были лишены аккредитации. А те, кто работает за рубежом, будут еще более откровенны и менее сдержанны в своих оценках.

Глава БАЖ надеется, что тотальной зачистки независимых СМИ все-таки не произойдет.

– А если это случится, мы вернемся в еще более худшие времена, чем советские. Вместо медиа, которые занимаются верификацией информации и придерживаются журналистских стандартов, останутся те, которые сегодня и СМИ назвать трудно. Они нарушают эти стандарты в первую очередь, используя язык вражды в телеграм-каналах, чатах, соцсетях.

Что касается проверок самой Белорусской ассоциации журналистов, собеседник рассказывает, что пока никакой новой информации нет.

– Отдали документы в Министерство юстиции и ждем ответа, – говорит Андрей Бастунец.