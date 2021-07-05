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Замглавы Минздрава: переговоры о поставках вакцин AstraZeneca и Pfizer оказались безрезультатными

05.07.2021 17:23 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Но шанс привиться вакциной от Pfizer в Беларуси пока еще есть, хоть и призрачный



Об этом в интервью газете «Звязда» рассказала замминистра здравоохранения Елена Богдан. 

"Переговоры с производителями вакцин AstraZeneca и Pfizer проводились, они не пришли к нам, и больше переговоры не ведутся. Между тем, ведем переговоры по поставкам к нам Pfizer при участии посольства США. Ответ: если останется, мы вам передадим

Сейчас в Беларуси можно привиться лишь российской вакциной «Спутник V» и китайской Sinopharm. 
 
 
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Но шанс привиться вакциной от Pfizer в Беларуси пока еще есть, хоть и призрачный
 
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