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Замглавы Минздрава: переговоры о поставках вакцин AstraZeneca и Pfizer оказались безрезультатными
Источник материала: Партизан
Но шанс привиться вакциной от Pfizer в Беларуси пока еще есть, хоть и призрачный
Об этом в интервью газете «
"Переговоры с производителями вакцин AstraZeneca и Pfizer проводились, они не пришли к нам, и больше переговоры не ведутся. Между тем, ведем переговоры по поставкам к нам Pfizer при участии посольства США. Ответ: если останется, мы вам передадим
Сейчас в Беларуси можно привиться лишь российской вакциной «Спутник V» и китайской Sinopharm.
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Но шанс привиться вакциной от Pfizer в Беларуси пока еще есть, хоть и призрачный
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