ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Агурбаш попросила помощи у Путина

05.07.2021 17:23 — Разное | Смартпресс  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Смартпресс

Певица Анжелика Агурбаш, выдачи которой требуют белорусские власти, попросила помощи у президента России Владимира Путина, сообщает издание NEWS.ru.

"Я не делала ничего плохого. Я всего лишь высказывала своё мнение — это моё право, данное мне по закону. Это мои конституционные права. Я выражала своё отношение к происходящему. Поэтому обвинять меня в разжигании вражды и розни — это безумие абсолютное. Я человек мира. Я всегда выступала только за мир, любовь и справедливость", - цитирует издание обращение Агурбаш.

Как сообщалось, 5 июля Генеральная прокуратура Беларуси подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении певицы Анжелики Агурбаш. В Россию направлена просьба о ее выдаче.

Уголовные дела были возбуждены в мае текущего года по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 УК (оскорбление президента Республики Беларусь).

Адвокат певицы Дмитрий Аграновский заявил, что Россия не сможет по запросу Беларуси экстрадировать певицу, поскольку у нее есть российское гражданство. Согласно Конституции РФ, выдача российских граждан запрещена.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Певица Анжелика Агурбаш, выдачи которой требуют белорусские власти, попросила помощи у президента России Владимира Путина, сообщает издание NEWS.ru. "Я...
 
Новости дня
Новости разные
 
Президент Совета раввинов Европы: власти Латвии совмещают память о Холокосте с чествованием ветеранов СС
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by