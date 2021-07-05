Агурбаш попросила помощи у Путина

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Певица Анжелика Агурбаш, выдачи которой требуют белорусские власти, попросила помощи у президента России Владимира Путина, сообщает издание NEWS.ru .

"Я не делала ничего плохого. Я всего лишь высказывала своё мнение — это моё право, данное мне по закону. Это мои конституционные права. Я выражала своё отношение к происходящему. Поэтому обвинять меня в разжигании вражды и розни — это безумие абсолютное. Я человек мира. Я всегда выступала только за мир, любовь и справедливость", - цитирует издание обращение Агурбаш.

Как сообщалось, 5 июля Генеральная прокуратура Беларуси подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении певицы Анжелики Агурбаш. В Россию направлена просьба о ее выдаче.

Уголовные дела были возбуждены в мае текущего года по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 УК (оскорбление президента Республики Беларусь).

Адвокат певицы Дмитрий Аграновский заявил , что Россия не сможет по запросу Беларуси экстрадировать певицу, поскольку у нее есть российское гражданство. Согласно Конституции РФ, выдача российских граждан запрещена.