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Агурбаш попросила помощи у Путина
05.07.2021 17:23 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Певица Анжелика Агурбаш, выдачи которой требуют белорусские власти, попросила помощи у президента России Владимира Путина, сообщает издание
"Я не делала ничего плохого. Я всего лишь высказывала своё мнение — это моё право, данное мне по закону. Это мои конституционные права. Я выражала своё отношение к происходящему. Поэтому обвинять меня в разжигании вражды и розни — это безумие абсолютное. Я человек мира. Я всегда выступала только за мир, любовь и справедливость", - цитирует издание обращение Агурбаш.
Как сообщалось, 5 июля Генеральная прокуратура Беларуси
Уголовные дела были возбуждены в мае текущего года по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 УК (оскорбление президента Республики Беларусь).
Адвокат певицы Дмитрий Аграновский
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Певица Анжелика Агурбаш, выдачи которой требуют белорусские власти, попросила помощи у президента России Владимира Путина, сообщает издание NEWS.ru. "Я...
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