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Адвокат: Россия не может выдать Агурбаш Беларуси из-за ее российского гражданства

05.07.2021 17:23 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Россия не сможет по запросу Беларуси экстрадировать певицу Анжелику Агурбаш, поскольку у нее есть российское гражданство. Согласно Конституции РФ, выдача российских граждан запрещена, заявил адвокат певицы Дмитрий Аграновский.

"Конституция РФ запрещает выдавать своих граждан", - сказал Аграновский. Его цитирует РИА Новости. Адвокат уточнил, что Агурбаш есть российское гражданство.

По словам адвоката, в его практике был случай, когда белорусские правоохранительные органы просили выдать им человека, у которого были и российское, и белорусское гражданства, но и в этом случае "вопрос о выдаче сразу был закрыт".

"Но правоохранительные органы могут прислать в Россию свои материалы - возбуждается дело, проводится обычное следствие и суд. Такой порядок не только с Беларусью, но и со всеми странами, с которыми заключено соглашение о правовой помощи", - добавил он.

Как сообщалось, 5 июля Генеральная прокуратура Беларуси подтвердила возбуждение уголовных дел в отношении певицы Анжелики Агурбаш. В Россию направлена просьба о ее выдаче.

Уголовные дела были возбуждены в мае текущего года по ч. 3 ст. 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ч. 2 ст. 368 УК (оскорбление президента Республики Беларусь).

 

 
 
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Россия не сможет по запросу Беларуси экстрадировать певицу Анжелику Агурбаш, поскольку у нее есть российское гражданство. Согласно Конституции РФ, выдача...
 
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