ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На трассе Минск-Мядель бетономешалка столкнулась с автобусом

05.07.2021 17:27 — Разное | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе бетономешалка столкнулась с автобусом, пострадали оба водителя и шестеро пассажиров. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

По предварительной информации, сегодня около 13.42 на 20-м км автодороги Р58 Минск - Калачи - Мядель вблизи агрогородка Вишневка водитель 1992 года рождения, управляя автомобилем MAN (бетономешалка), двигался в направлении Мяделя и при обгоне рейсового автобуса №244 "Славинского - Жуковка" не справился с управлением. В результате бетономешалка опрокинулась на бок.

В ДТП пострадали водители грузового автомобиля и автобуса, а также двое несовершеннолетних и четверо взрослых пассажиров автобуса. Все пострадавшие госпитализированы.

На месте происшествия работали сотрудники ГАИ, обстоятельства устанавливаются.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ДТП пострадали водители грузового автомобиля и автобуса, а также двое несовершеннолетних и четверо взрослых пассажиров автобуса. Все пострадавшие...
 
Новости дня
Новости разные
 
Гороскоп на 6 июля: что ждет завтра все знаки Зодиака
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by