Пара из Борисова задержана за распространение наркотиков

Источник материала: БелТА

5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД задержали пару борисовчан, занимавшихся распространением особо опасных наркотических веществ. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"Поначалу в поле зрения правоохранителей попал 22-летний житель райцентра. По полученной информации, молодой человек мог быть причастен к работе на интернет-магазин по торговле наркотиками. Вскоре выяснилось, что работал молодой человек не один, а вместе со своей 18-летней девушкой. Пара наладила сбыт психотропных веществ в Борисове и Жодино путем тайников-закладок: он - прятал запрещенные вещества, она - контролировала обстановку вокруг", - рассказали в УВД.

По месту жительства криминального дуэта изъято около 8 г особо опасного психотропного вещества мефедрон. При обыске оперативники обнаружили предметы, использовавшиеся для фасовки: электронные весы, изоленту и фасовочные пакеты.

Как признались сами фигуранты, в феврале в погоне за легкими деньгами они откликнулись на предложение в мессенджере раскладывать закладки с наркотиком. В общей сложности молодым людям удалось заработать порядка $15 тыс.

Как выяснили оперативники, чтобы увеличить количество наркотика, молодые люди перед фасовкой добавляли в наркотик лекарственные препараты от болей в желудке. Также в ходе оперативных мероприятий сотрудниками наркоконтроля на территории Борисова обнаружено 13 свертков мефедрона общим весом более 26 г. Закладки молодые люди успели сделать до момента их задержания.

За незаконные действия с психотропными веществами в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 Уголовного кодекса, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.-0-