|
Прокуратура Лидского района возбудила уголовные дела за оскорбление Президента и представителей власти
Источник материала: БелТА
5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Лидского района возбудила уголовные дела за оскорбление Президента и представителей власти. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.
"Неустановленное лицо в одном из публичных чатов мессенджера Telegram разместило сообщение, содержащее публичное оскорбление главы государства и представителей власти. По указанному факту 28 июня прокуратурой Лидского района возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.368 и ст.369 УК", - рассказали в прокуратуре.
Для организации предварительного расследования уголовное дело направлено в Лидский РОСК.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Лидского района возбудила уголовные дела за оскорбление Президента и представителей власти
"Неустановленное лицо в одном из публичных чатов мессенджера Telegram разместило сообщение, содержащее публичное оскорбление главы государства и представителей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)