Эксперт: Самым разумным для Меркель будет молчать по поводу заявлений Лукашенко

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«Лукашенко очень хотел бы, чтобы в Германии как-то отреагировали на его слова»





Фото: racyja.com

«Начиная с «покушения» на Лукашенко под Лиозно в 1994 году, вся его политическая карьера сопровождается «терактами» и «покушениями». Люди мыслящие, а я уверен, что их большинство, воспримут озвученную информацию как фейк», – сказал Корнеенко.

«Они же хотят доказать обществу, что ведут войну чуть ли не со всем миром. Что враги посягают на наши поля и нивы, а власти их защищают. Хотят выставить себя в качестве осажденной крепости. Весь белорусский протест 2020 года власти представляют как вмешательство извне, а не самостоятельное решение белорусского народа», – отметил Корнеенко.

«Моська лает на слона, а слону от этого ни жарко, ни холодно. Наверное, Лукашенко очень хотел бы, чтобы в Германии как-то отреагировали на его слова, чтобы Меркель выступила с заявлением, чтобы можно было вступить в перепалку. Но, думаю, в Германии никак не отреагируют: самое разумное – не замечать такого поведения», – считает Корнеенко.

«Это своеобразная ответочка белорусского режима Украине, которая заняла твердую политическую позицию по событиям в Беларуси. Отсюда и обвинения разного рода. Можно вспомнить, что в прошлом был джип, начиненный оружием, который прорывался через границу – только вот украинские пограничники доказали, что он границу не пересекал: к счастью, на погранпереходах стоят видеокамеры», – напомнил Корнеенко.

«И среди сторонников Лукашенко некоторые воспримут заявления критически»





Фото: dw.com

«Думаю, информация была рассчитана на аудиторию, которая составляет 20-25% всего населения. На тех людей, которые доверяют государственным телеканалам и более-менее лояльно относятся к Лукашенко. Хотя и среди сторонников Лукашенко некоторые будут воспринимать заявления критически: «покушения» приобретают уже перманентный характер. Вообще история с покушением на Азаренка выглядит слепленной из отдельных кусков, не выстраивается цельная картина произошедшего», – сказал Казакевич.

«Наверное, власти пытаются поддерживать градус политической борьбы в обществе, хотят показать, что есть внешние угрозы для Беларуси. Режим с осени 2020 года продвигает версию об угрозе войны, чтобы держать сторонников в мобилизации. И ее нужно подкреплять, приводить какие-то факты», – считает Казакевич.

«Например, заявление о намерении взорвать российский военный объект – узел связи под Вилейкой. Видимо, хотели добиться того, чтобы в России считали, что Лукашенко защищает ее», – отметил Казакевич.

«С одной стороны это месседж украинским властям: если они будут присоединяться к европейским санкциям, то Минск примет ответные жесткие меры. С другой – информация для той же российской аудитории, которая любит сообщения об обвинениях в адрес Украины», – полагает Казакевич.

«Серьезно они не будут восприняты. Всем памятны предыдущие громкие истории – «дело Белого легиона», разговор «Ника и Майка» и многое другое. Пока это выглядит очередной историей из этой серии. Возможно, это также очередной реверанс в сторону России, у властей которых в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального нарастал конфликт с Германией», – сказал Казакевич.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эксперт: Самым разумным для Меркель будет молчать по поводу заявлений Лукашенко UDF поинтересовался у экспертов: для чего власти понадобились громкие антитеррористические истории?

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