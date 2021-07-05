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Анжелика Агурбаш просит Путину спасти ее и белорусски народ от Лукашенко

05.07.2021 17:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Анжелика Агурбаш просит Путину спасти ее и белорусски народ от Лукашенко
Анжелика Агурбаш. Фото: РИА «Новости»
Анжелика Агурбаш обратилась к Владимиру Путину. Она попросила «помочь остановить беззаконие», которое происходит в Беларуси.

«Владимир Владимирович, нужно остановить ту степень террора и агрессии, которая сейчас происходит по отношению к белорусскому народу. Я не за себя, я за белорусский народ прошу вас помочь остановить это беззаконие. Сейчас Беларусь теряет лучших представителей нации. Они сидят в тюрьме, под следствием. Эта ситуация очень серьезная, потому что Александр Григорьевич на сегодняшний день просто губит Беларусь и губит белорусов», — публикует NEWS.ru текст обращения артистки.



Она отмечает, что выходя к белорусскому посольству в Москве, действовала по закону, который гарантирует свободу высказываний.

— Я выражала свое отношение к происходящему. Поэтому обвинять меня в разжигании вражды и розни — это безумие абсолютное. Я человек мира. Я всегда выступала только за мир, любовь и справедливость, — добавила Анжелика Агурбаш.

Представитель певицы сообщил РИА «Новости», что Агурбаш является гражданкой России. Между тем российская конституция запрещает выдавать своих граждан.
 
 
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Представитель певицы сообщил РИА «Новости», что Агурбаш является гражданкой России.
 
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