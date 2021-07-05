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Анжелика Агурбаш. Фото: РИА «Новости»

NEWS.ru текст обращения артистки. «Владимир Владимирович, нужно остановить ту степень террора и агрессии, которая сейчас происходит по отношению к белорусскому народу. Я не за себя, я за белорусский народ прошу вас помочь остановить это беззаконие. Сейчас Беларусь теряет лучших представителей нации. Они сидят в тюрьме, под следствием. Эта ситуация очень серьезная, потому что Александр Григорьевич на сегодняшний день просто губит Беларусь и губит белорусов», — публикуеттекст обращения артистки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Анжелика Агурбаш просит Путину спасти ее и белорусски народ от Лукашенко Представитель певицы сообщил РИА «Новости», что Агурбаш является гражданкой России.

Она отмечает, что выходя к белорусскому посольству в Москве, действовала по закону, который гарантирует свободу высказываний.— Я выражала свое отношение к происходящему. Поэтому обвинять меня в разжигании вражды и розни — это безумие абсолютное. Я человек мира. Я всегда выступала только за мир, любовь и справедливость, — добавилаПредставитель певицы сообщил РИА «Новости», что Агурбаш является гражданкой России. Между тем российская конституция запрещает выдавать своих граждан.