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Лукашенко попал в список врагов свободы прессы

05.07.2021 17:31 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко попал в список врагов свободы прессы
Иллюстративное фото
Лукашенко попал в список врагов свободы прессы вместе с лидерами Северной Кореи, Туркменистана, России и Венгрии.

Начиная с августа 2020-го года журналисты негосударственных средств массовой информации подверглись беспрецедентному уровню преследования, передает tut.by со ссылкой на авторов списка из международной организации «Репортеры без границ».

Только за минувший год Белорусская ассоциация журналистов зафиксировала порядка 500 случаев задержания сотрудников негосударственный средств массовой информации, в отношении которых применялось насилие, трое пострадавших получили огнестрельные ранения. В настоящий момент 25 работников медиа до сих пор находятся за решеткой.


Надо отметить, что международная организация «Репортеры без границ» составляет список врагов свободы раз в пять лет. В нынешнем году там оказались 37 политических деятелей, которые, по мнению составителей, оказывают самое жестокое давление на журналистов на территории своих стран. В их число попал и глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
 
 
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Только за минувший год в Беларуси зафиксировано порядка 500 случаев задержания сотрудников СМИ.
 
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