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Лукашенко попал в список врагов свободы прессы
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Начиная с августа 2020-го года журналисты негосударственных средств массовой информации подверглись беспрецедентному уровню преследования, передает
Только за минувший год Белорусская ассоциация журналистов зафиксировала порядка 500 случаев задержания сотрудников негосударственный средств массовой информации, в отношении которых применялось насилие, трое пострадавших получили огнестрельные ранения. В настоящий момент 25 работников медиа до сих пор находятся за решеткой.
Надо отметить, что международная организация «Репортеры без границ» составляет список врагов свободы раз в пять лет. В нынешнем году там оказались 37 политических деятелей, которые, по мнению составителей, оказывают самое жестокое давление на журналистов на территории своих стран. В их число попал и глава правительства Венгрии Виктор Орбан.
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Только за минувший год в Беларуси зафиксировано порядка 500 случаев задержания сотрудников СМИ.
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