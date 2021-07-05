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Григорий Костусев

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так У Костусева проблемы со здоровьем - его перевели в тюремный госпиталь Недавно соратники по партии получили от политзаключенного письмо.

Председателя Партии БНФ Григория Костусева с отеками и проблемами с сердцем перевели из СИЗО КГБ в тюремный госпиталь на Володарке.[/b]Об этом сообщает изданиесо ссылкой на его дочь, которая узнала о переводе отца, когда у нее не приняли передачу.Недавно соратники по партии получили отписьмо, в котором он отрицает свое участие в «заговоре». Напомним, по "делу о захвате власти" также проходят политологи юрист, гражданин США, выходец из Беларуси