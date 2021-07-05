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У Костусева проблемы со здоровьем - его перевели в тюремный госпиталь
Источник материала: UDF
Григорий Костусев
Об этом сообщает издание
Недавно соратники по партии получили от Григория Костусева письмо, в котором он отрицает свое участие в «заговоре». Напомним, по "делу о захвате власти" также проходят политолог Александр Федута и юрист, гражданин США, выходец из Беларуси Юрий Зенькович.
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Недавно соратники по партии получили от политзаключенного письмо.
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