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Президент Совета раввинов Европы: власти Латвии совмещают память о Холокосте с чествованием ветеранов СС
Источник материала: СТВ
В Совете раввинов Европы указали на двойственность политики Латвии по Холокосту. Об этом заявил глава Совета Пинхас Гольдшмидт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он подчеркнул, что позиция руководства страны вызывает только сожаление.
Пинхас Гольдшмидт, президент Совета раввинов Европы:
Напомним, во время войны погибли почти 90 % латвийских евреев. При этом Латвия стала одним из центров сосредоточения концлагерей. Туда попадали и ее жители, и евреи из других стран. 4 июля 1941 года Большая хоральная синагога Риги была сожжена нацистами вместе с людьми. В этот день в Латвии отмечается День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны.
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Президент Совета раввинов Европы: власти Латвии совмещают память о Холокосте с чествованием ветеранов СС
В Совете раввинов Европы указали на двойственность политики Латвии по Холокосту. Об этом заявил глава Совета Пинхас Гольдшмидт, сообщили в программе Новости «24...
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