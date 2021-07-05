ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Президент Совета раввинов Европы: власти Латвии совмещают память о Холокосте с чествованием ветеранов СС

05.07.2021 17:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В Совете раввинов Европы указали на двойственность политики Латвии по Холокосту. Об этом заявил глава Совета Пинхас Гольдшмидт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он подчеркнул, что позиция руководства страны вызывает только сожаление.

Президент Совета раввинов Европы: власти Латвии совмещают память о Холокосте с чествованием ветеранов СС

Пинхас Гольдшмидт, президент Совета раввинов Европы:
Власти Латвии до сих пор совмещают память о Холокосте с героизацией латышских коллаборационистов и чествованием ветеранов СС на ежегодных парадах. К сожалению, правительства некоторых стран до сих пор пытаются переписать историю. Я бы порекомендовал им оставить это для ученых и историков.

Президент Совета раввинов Европы: власти Латвии совмещают память о Холокосте с чествованием ветеранов СС

Напомним, во время войны погибли почти 90 % латвийских евреев. При этом Латвия стала одним из центров сосредоточения концлагерей. Туда попадали и ее жители, и евреи из других стран. 4 июля 1941 года Большая хоральная синагога Риги была сожжена нацистами вместе с людьми. В этот день в Латвии отмечается День памяти геноцида еврейского народа в годы Второй мировой войны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Совете раввинов Европы указали на двойственность политики Латвии по Холокосту. Об этом заявил глава Совета Пинхас Гольдшмидт, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина 1949 года рождения утонул на Полесье
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by