|
«Мне просто необходима эта прививка». В Беларуси продолжается вакцинация от коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Около миллиона белорусов получили первую дозу вакцины от COVID-19. Свыше 635 тысяч человек прошли полный курс. Массовая вакцинация продолжается. С 5 июля к кампании активно подключились студенты-медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси сейчас используют две вакцины – китайскую и российскую. В ближайшее время поступит и новая – «Спутник Лайт». Минчанка Галина настояла на выборе российской вакцины, так как считает, что она будет признана во всем мире.
Галина Максимович:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Около миллиона белорусов получили первую дозу вакцины от COVID-19. Свыше 635 тысяч человек прошли полный курс. Массовая вакцинация продолжается. С 5...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)