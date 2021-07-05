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Компания по аналитике финансовых рынков дала оценку Нацбанку Беларуси

05.07.2021 17:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Нацбанк прокомментировал оценки международного агентства Standard and Poor's. В опубликованном релизе компания сообщает о сохранении странового рейтинга Беларуси на прежнем уровне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Компания по аналитике финансовых рынков дала оценку Нацбанку Беларуси

Вместе с тем отмечается возросшая степень неопределенности и повышенные риски для финансовой стабильности. В свою очередь в регуляторе подчеркивают, что несмотря на все вызовы, финансовая стабильность сохраняется. А сектор остается устойчивым по отношению к наиболее значимым рискам.

Компания по аналитике финансовых рынков дала оценку Нацбанку Беларуси

Не так давно оценку ситуации проводил сам Нацбанк. В аналитическом обзоре отмечено, что банковская сфера работает стабильно, соблюдаются все нормативы безопасного функционирования. Уровень кредитного риска находится в приемлемых диапазонах.

Компания по аналитике финансовых рынков дала оценку Нацбанку Беларуси

В складывающихся непростых условиях политика Нацбанка по-прежнему направлена на поддержание ценовой и финансовой стабильности, а также поддержку реального сектора экономики.

 
 
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Новости Беларуси. Нацбанк прокомментировал оценки международного агентства Standard and Poor's. В опубликованном релизе компания сообщает о сохранении странового...
 
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