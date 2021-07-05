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Мужчина 1949 года рождения утонул на Полесье

05.07.2021 17:41 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Столинском районе пожилой мужчина утонул во время рыбалки, сообщили в Брестском областном совете ОСВОД.

Мужчина 1949 года рождения утонул на Полесье
Фото: pixabay.com

В Столинский РОВД 4 июля обратился житель деревни Высокое. Он сообщил, что его отец 1949 года рождения накануне утром уехал на велосипеде на рыбалку и до сих пор не возвратился. По словам сына, отец обычно рыбачил в урочище Подкова в 14 км от Давид-Городка.

Мужчину обнаружили возле лодки в водоеме лицом вниз без видимых признаков насильственной смерти.

 
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В Столинском районе пожилой мужчина утонул во время рыбалки, сообщили в Брестском областном совете ОСВОД.
 
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