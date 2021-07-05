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Минздрав обсуждает с посольством США поставку вакцины Pfizer
Источник материала: Навiны
Минздрав Беларуси ведет переговоры по поставкам вакцины от Pfizer. Об этом в интервью газете «Звязда» заявила замминистра здравоохранения Елена Богдан.
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Вакцину Pfizer в Беларусь передадут, «если останется», добавила Богдан.
Сейчас в обороте в республике есть российская вакцина «Спутник V» и китайская Vero Cell от Sinopharm.
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Минздрав Беларуси ведет переговоры по поставкам вакцины от Pfizer. Об этом в интервью газете «Звязда» заявила замминистра здравоохранения Елена Богдан.
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