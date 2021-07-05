Минздрав обсуждает с посольством США поставку вакцины Pfizer

Минздрав Беларуси ведет переговоры по поставкам вакцины от Pfizer. Об этом в интервью газете «Звязда» заявила замминистра здравоохранения Елена Богдан.





По словам Богдан наша страна вела переговоры и по поставке вакцины AstraZeneca, однако они не принесли результатов.

Вакцину Pfizer в Беларусь передадут, «если останется», добавила Богдан.

Сейчас в обороте в республике есть российская вакцина «Спутник V» и китайская Vero Cell от Sinopharm.