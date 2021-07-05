Amnesty требует освобождения арестованной за речь на вручении дипломов выпускницы юрфака БГУ

Amnesty International требует немедленного и безоговорочного освобождения выпускницы юридического факультета Белгосуниверситета Екатерины Винниковой, арестованной на 15 суток после речи на вручении дипломов.
В своем выступлении выпускница почтила бывших сотрудников факультета и его выпускников, которые подверглись репрессиям за их поддержку мирных протестов.
— Белорусские власти в очередной раз продемонстрировали, что пойдут на любые шаги, чтобы подавить инакомыслие в обществе, — заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс. — Последняя жертва этой кампании — вчерашняя студентка, предполагаемое преступление которой состояло лишь в том, что она заявила об уважении к правам и призвала к справедливости перед своими сверстниками из университета,
Екатерина Винникова должна быть немедленно и безоговорочно освобождена, ее преследование в любой форме должно быть прекращено.
Белорусские власти обязаны прекратить борьбу со своим народом и положить конец политически мотивированным репрессиям, освободив всех, кто был лишён свободы исключительно за осуществление своих прав человека.
29 июня на вручении дипломов Екатерина Винникова выступила с речью, в которой сказала: «Я желаю каждому из нас любить, защищать и отстаивать право с честью и достоинством настоящего юриста, независимо от тех трудностей, которые есть и будут. Знать закон, верить в закон».
Она также поблагодарила бывших преподавателей и выпускников, которые «показали своим примером, что такое право и кто такой юрист», среди прочих — уволенных за свои взгляды преподавателей Елену Басалай и Елену Лаевскую, а также арестованного в сентябре прошлого года адвоката Максима Знака, обвиненного в «заговоре с целью захвата власти» и «создании экстремистского формирования».
Порадовать Катю письмом или телеграммой поддержки можно по адресу:
220089, г. Минск, 1-ый переулок Окрестина, 36а, Винникова Екатерина Владимировна.