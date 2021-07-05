Amnesty требует освобождения арестованной за речь на вручении дипломов выпускницы юрфака БГУ

Источник материала: Салiдарнасць

Amnesty International требует немедленного и безоговорочного освобождения выпускницы юридического факультета Белгосуниверситета Екатерины Винниковой, арестованной на 15 суток после речи на вручении дипломов.





В своем выступлении выпускница почтила бывших сотрудников факультета и его выпускников, которые подверглись репрессиям за их поддержку мирных протестов.

— Белорусские власти в очередной раз продемонстрировали, что пойдут на любые шаги, чтобы подавить инакомыслие в обществе, — заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс. — Последняя жертва этой кампании — вчерашняя студентка, предполагаемое преступление которой состояло лишь в том, что она заявила об уважении к правам и призвала к справедливости перед своими сверстниками из университета,

Екатерина Винникова должна быть немедленно и безоговорочно освобождена, ее преследование в любой форме должно быть прекращено.

Белорусские власти обязаны прекратить борьбу со своим народом и положить конец политически мотивированным репрессиям, освободив всех, кто был лишён свободы исключительно за осуществление своих прав человека.

«Браво, Катя!» Душевное посвящение Екатерине Винниковой

29 июня на вручении дипломов Екатерина Винникова выступила с речью , в которой сказала: «Я желаю каждому из нас любить, защищать и отстаивать право с честью и достоинством настоящего юриста, независимо от тех трудностей, которые есть и будут. Знать закон, верить в закон».

Она также поблагодарила бывших преподавателей и выпускников, которые «показали своим примером, что такое право и кто такой юрист», среди прочих — уволенных за свои взгляды преподавателей Елену Басалай и Елену Лаевскую, а также арестованного в сентябре прошлого года адвоката Максима Знака, обвиненного в «заговоре с целью захвата власти» и «создании экстремистского формирования».

Порадовать Катю письмом или телеграммой поддержки можно по адресу:

220089, г. Минск, 1-ый переулок Окрестина, 36а, Винникова Екатерина Владимировна.