Священник РПЦ: «Православная церковь и в России, и в Беларуси перестает быть церковью Христовой»

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Российский публицист — об отставке гродненского архиепископа Артемия и зависимости церкви от государства.





Георгий Митрофанов, фото с сайта Белорусской православной церкви

Священник Русской православной церкви, церковный историк и публицист Георгий Митрофанов считает, что причиной освобождения от должности архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия стала его гражданская позиция.

— Меня очень печалит то, что руководство православной церкви в Беларуси вот так нарочито исторгло из рядов своей церковной иерархии выдающегося архипастыря — архиепископа Гродненского Артемия, который искренне возвысил свой голос, обличая неправду , — сказал протоиерей в эфире канала «И Грянул Грэм» . — Я знаю его много лет, у меня с ним глубокие взаимоотношения, я не раз бывал в Гродненской епархии, и могу сказать, что это один из достойнейших архипастырей и в России, и в Беларуси.

Тем печальнее, что этот голос не получил поддержки даже из уст представителей церковной иерархии. Это говорит, что там многие готовы петь хором, но только то, что предложат те, кто является власть предержащими. Это касается, увы, значительной части нашей церковной иерархии.

Священнослужитель и доктор богословия указывает на проблему зависимости православной церкви от государства.

— На практике, к сожалению, для многих, как простых христиан, так и священнослужителей, и даже церковных иерархов, не Иисус Христос является главным «начальником», говоря светским языком. И это очень серьезная проблема.

Будучи церковным историком, я не раз говорил, что сейчас меня более всего заботит то, что православная церковь, и в России, и в Беларуси перестает быть церковью христианской, церковью Христовой. А когда у священнослужителя вдруг появляется какой-то альтернативный начальник по отношению ко Христу, то, чаще всего, он будет служить именно этому начальнику, а Христос будет пребывать в забвении, — говорит священник.

Он продолжает о том, что и в России, и в Беларуси доминирующим остается восприятие государства как чего-то авторитарного и персонифицированного в личности руководителя.

— У нас вообще при слабости развития общества как такового люди предпочитают доверять либо природе, которую они часто обожествляют, либо государству, которое персонифицируется, прежде всего, в личности руководителя. Это архетип, который так и не был преодолен.

Поэтому, к сожалению, тот дух свободы, который Иисус Христос утверждал в церкви, и который, по существу, лежит в основе современного демократического общества, он у нас проявляет себя в гораздо меньшей степени. А, самое главное, в жизни обыкновенных людей это проявляется так, что люди готовы отказаться от свободы, чтобы не брать на себя ответственность, — заключает Георгий Митрофанов.