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В Тбилиси местные жители устроили потасовку с представителями секс-меньшинств
Источник материала: СТВ
Новости Грузии. В Тбилиси протестующие добились отмены ЛГБТ-марша. Они перекрыли проспект Руставели у места, где должен был начаться парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там произошли столкновения местного населения с представителями секс-меньшинств. После активного сопротивления жителей организаторы приняли решение не проводить мероприятие. Кроме того, МВД Грузии начало расследование по факту погромов и побоищ.
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Новости Грузии. В Тбилиси протестующие добились отмены ЛГБТ-марша. Они перекрыли проспект Руставели у места, где должен был начаться парад, сообщили в программе...
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