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В Тбилиси местные жители устроили потасовку с представителями секс-меньшинств

05.07.2021 17:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Грузии. В Тбилиси протестующие добились отмены ЛГБТ-марша. Они перекрыли проспект Руставели у места, где должен был начаться парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Тбилиси местные жители устроили потасовку с представителями секс-меньшинств

Там произошли столкновения местного населения с представителями секс-меньшинств. После активного сопротивления жителей организаторы приняли решение не проводить мероприятие. Кроме того, МВД Грузии начало расследование по факту погромов и побоищ.

 
 
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Новости Грузии. В Тбилиси протестующие добились отмены ЛГБТ-марша. Они перекрыли проспект Руставели у места, где должен был начаться парад, сообщили в программе...
 
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