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Минздрав Беларуси больше не ведет переговоры с производителем вакцин AstraZeneca

05.07.2021 18:01 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Переговоры с производителем вакцин AstraZeneca для поставок их в Беларусь больше не ведутся, сообщила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на заседании круглого стола.

"Переговоры с производителями вакцин AstraZeneca и Pfizer проводились, они не пришли к нам, и больше переговоры не ведутся. Между тем, ведем переговоры по поставкам к нам Pfizer при участии посольства США. Ответ: если останется, мы вам передадим", - сказала Богдан. Ее слова приводит газета "Звязда".

Минздрав Беларуси больше не ведет переговоры с производителем вакцин AstraZeneca

Она также отметила, что Минск очень внимательно следит за тем, как строится международное сотрудничество по борьбе Covid-19. "ВОЗ предложил всем странам вступить в структуру "Ковакс". Условие участия была предоплата будущих вакцин. Мы присматривались, анализировали и решили не спешить со вступлением в "Ковакс". Как оказалось, правильно сделали: ни в одной стране эта инициатива не заработала. Например, Великобритания внесла предоплату и по этой программе вакцину не получила", - заметила Богдан.

Она также напомнила, что в качестве стратегии было выбрано сотрудничество с РФ в части вакцинации населения "Спутником V".

В настоящее время в Беларуси первую дозу вакцины получили около10% взрослого населения страны. Двумя дозами вакцинированы 6–7% взрослого населения.

 
Теги: Минск
 
 
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Переговоры с производителем вакцин AstraZeneca для поставок их в Беларусь больше не ведутся, сообщила первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на...
 
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