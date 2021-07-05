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Писатель Андрей Жвалевский: Сегодня термин “патриотизм” окрашен не смыслом, а эмоциями

05.07.2021 18:01 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Патриотом можешь ты не быть, но патриотично жить обязан: так, перефразируя известные некрасовские строки, можно сказать об отношении к патриотизму в Беларуси сегодня. Белорусский писатель Андрей Жвалевский рассказал Смартпресс, что такое патриотизм в его понимании и как не перепутать “Божий дар с яичницей”.

Он уверен, что патриотом быть надо, однако в понятие “патриотизм” люди вкладывают различные смыслы - отсюда и совершенно разные подходы к воспитанию того самого патриотизма и связанные с ним действия, которые зачастую вызывают не любовь к Родине, а, как минимум, отторжение. 

“Это слово сейчас окрашено не смыслом, а эмоциями. Быть патриотом надо, но когда начинаешь разбираться, люди просто вкладывают в это слово разное значение”, - пояснил Жвалевский. 

Значений, по мнению писателя, несколько. Во-первых, патриотизм как любовь к власти (если любишь - патриот); во-вторых, исторический патриотизм (в Беларуси есть четкое разделение на патриотов ВКЛ и Советского союза); в-третьих, “дельные” патриоты - люди, которые делают то, что объективно улучшает жизнь в стране. 

“Это что-то может быть не совсем приятно в данном моменте, например, критика власти (с точки зрения первого типа они становятся сразу предателями). И мне больше нравятся патриоты, которые не столько думают о прошлом, сколько заботятся о будущем”.  

Жвалевский считает, что именно такой патриотизм можно назвать настоящим: “Это может быть политика малого дела: пусть кто-то организует фирму парикмахеров, люди будут пострижены, страна станет лучше. Потому что человек, который с трибуны непрерывно говорит абстрактные заявления, повторяя 15 раз слово “патриотизм”. Он ничего не производит, кроме много шума, и патриотом его назвать сложно”. 

И если есть понимание, что такое настоящий патриотизм, то в различных патриотических акциях и кампания есть смысл, иначе - он сводится к формализму, считает Жвалевский. 

“Настоящие патриотические акции - это нечто сакральное, что случается редко. А то, что на каждом углу - это не сакральное, а обыденное. Соответственно, градус эмоционального воздействия ниже. С другой стороны, это то действие, пусть хоть каждый день возлагают (речь о цветах к памятникам жертв ВОВ - Смартпресс), но желательно не только к памятникам героям, но и к мемориалу “Яма”, например”, - сказал писатель. 

Жвалевский обозначил это как проблему патриотизма второго типа, когда “слишком много в одну точку бьешь”. Даже в советское время, напомнил писатель, патриотизм не сводился к развешиванию государственных флагов на каждом магазине. 

Или вот пример - флаг на мусоровозе. Это не только десакрализация, это опошление государственного символа. Я не знаю, если среди тех людей социальные психологи, которые понимают, как работают любые символы, но худшего способа пропагандировать символику сложно придумать

Патриотизм для любого государства - необходимое условие существования, однако, по мнению Жвалевского, в его основе должна быть база, созданная государством. 

“Когда государство тебе что-то дает, помогает и оно на твоей стороне всегда, а когда все патриотическое воспитание - это собрания, плакаты и концерты, сценарии которых написаны в 1978 году, тогда это не работает, все понимают, что это формалистика”, - пояснил Жвалевский. 

Что касается патриотического воспитания, соответствующие уроки в школах, считает писатель, бесполезны. 

“Из последнего примера, как усилить любовь к Родине, я видел, как ни странно в России: в образовательном центре “Сириус”, где есть генетические лаборатории, ребята собирают спутники, которые потом отправляются в космос. При этом ни одного портрета Путина, хотя это путинский проект”, - привел пример Жвалевский. 

Эти дети, считает писатель, будут стране благодарны за то, что она сделала вклад в их образование. 

Поэтому такой патриотизм работает, а когда “ты на уроках разбираешь автомат Калашникова и собираешь… ты ж из него можешь в разные стороны стрелять... К любви к Родине это не имеет никакого отношения”, - резюмировал Жвалевский.

 
 
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Патриотом можешь ты не быть, но патриотично жить обязан: так, перефразируя известные некрасовские строки, можно сказать об отношении к патриотизму в Беларуси...
 
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