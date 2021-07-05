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Свабода

"Вызовы, в которых функционирует финансовый сектор, значительные и существенно выросли"— признал в интервью БелТА заместитель председателя Нацбанка Дмитрий Калечиц.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Нацбанке не разделяют оптимизма премьер-министра Головченко Шоки негативно сказались на состоянии предприятий реального сектора.

Ранее рейтинговое агентство Standard & Poor's опубликовало релиз, в котором отметило возрастание степени неопределенности и повышенные риски для финансовой стабильности Беларуси.К рискам он отнес:Основные связаны с кредитным риском и риском ликвидности.Шоки негативно сказались на состоянии предприятий реального сектора, ограничили их возможности в обслуживании своих обязательств.Высокий уровень валютизации активов и пассивов банковского сектора также является значительным риском для финансовой стабильности страны.Вырос уровень внешнего долга.Существенным вызовом стало нарушение сберегательного процесса, сопровождавшееся повышенным спросом на иностранную валюту и обусловившее давление на рублевую ликвидность банков.Банкир признал, что санкции скажутся на состоянии финансового сектора: «действительно, эти меры будут иметь определенное влияние на финансовый сектор».Среди возможных последствий он назвал:Можно ожидать, что в перспективе немного уменьшатся объемы белорусского экспорта и, соответственно, объемы валютной выручки.Учитывая высокую импортоемкость белорусской экономики, снизится и импорт.В совокупности влияние этого шока на сбалансированность внешней торговли будет умеренным и растянутым во времени.В определенной степени снизятся возможности для привлечения иностранного финансирования.Наиболее сильно это может затронуть сферу внешнего государственного долга, где сохраняется потребность в рефинансировании достаточно больших объемов задолженности.Дмитрий Калечиц считает, что можно ожидать усиления давления на валютный рынок. Однако с учетом инерционности экономических процессов это не произойдет одномоментно, эффекты от внешних шоков будут проявляться постепенно.Вместе с тем, кроме непосредственного воздействия через каналы внешней торговли и платежного баланса в целом, последствия от ограничительных мер могут усилиться за счет того, что к внешним добавятся внутренние факторы.Поскольку негативные ожидания остаются повышенными, сохраняется отток средств физических лиц из банковской системы, а также спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке.Это не лучшим образом сказывается на ресурсах финансовых организаций и их возможностях кредитования экономики. В результате дополнительных шоков такие ожидания могут еще больше увеличиться.