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«Было очень тяжело, но молодость брала своё». Она приехала строить Светлогорск, а стала известной на весь СССР
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одному из самых молодых белорусских городов – Светлогорску – исполняется 60 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В июле 1961 года городской поселок Шатилки был преобразован в город и получил новое название – Светлогорск. Само слово было призвано символизировать новую жизнь нового Полесья. Со всех концов страны в белорусскую глубинку устремились тысячи молодых парней и девушек, чтобы создавать с нуля город-мечту.
Среди них была и Елена Сладкова. Она приехала из России на запуск светлогорского «Химволокна». В итоге простая прядильщица вискозной нити стала известна на весь Советский Союз. Она одна из 983 полных кавалеров орденов Трудовой Славы.
Елена Сладкова, полный кавалер ордена Трудовой Славы:
Елена Сладкова:
– Там же у нас привилегии. Семь с половиной лет отработаешь, и в 45 можешь идти на пенсию. Так у нас такие разумные шли.
– Конечно. А здесь же у меня лауреат государственной премии, заслуженный работник промышленности Беларуси. А вот здесь еще ветеран труда, медаль. Вот теперь так вообще ощущаю, как не стала работать, что было очень тяжело там, но молодость брала свое. Энергия, молодость, закалка.
Александр Добриян, корреспондент:
Елена Сладкова:
Елена Сладкова:
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«Было очень тяжело, но молодость брала своё». Она приехала строить Светлогорск, а стала известной на весь СССР
Новости Беларуси. Одному из самых молодых белорусских городов – Светлогорску – исполняется 60 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В июле 1961 года...
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