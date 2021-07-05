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Что за «студенты» бегут из Беларуси в Литву и почему их рассказы — неправда
Источник материала: Навiны
Мигранты, нелегально пересекшие границу Беларуси с Литвой,
Есть ли в этих историях хоть слово правды?
«Многие мигранты, задержанные друскининкайскими пограничниками, рассказывают похожие истории о том, почему выбрали Литву для своих нелегальных поездок. Они якобы учились в высших учебных заведениях Гродно, а недавно местная власть ввела новую плату для таких студентов. Они также якобы выселили их из студенческих общежитий и те были вынуждены покинуть Беларусь. Такие мигранты говорят, что из-за близости Гродно к Литве они выбрали эту страну, а не, например, Польшу», — сообщает пресс-служба Погранслужбы Литвы.
Сколько иностранных студентов в Беларуси и откуда
Значительную часть нелегалов, которые пересекают границу Беларуси и Литвы, составляют иракцы, сирийцы и афганцы.
Naviny.by попробовали узнать, сколько граждан этих стран учатся сегодня в белорусских вузах. Однако с подсчетом иностранных студентов есть определенные вопросы.
Так, 21 июня на круглом столе в пресс-центре БЕЛТА заместитель министра образования Александр Кадлубай сообщил, что белорусские учреждения образования выбрали более 27 тысяч иностранных граждан из 109 стран.
Между тем, по
Хотя ранее рост числа иностранных студентов наблюдался. Так, если в учебном году 2012/2013 их было 12 512, то в 2018/2019 — уже 16 654.
Сирийские и афганские студенты, судя по данным Белстата, вообще не учатся на первой ступени высшего образования, а вот в магистратуре есть восемь граждан Сирии и двадцать граждан Ирака.
Что касается студентов из Ирака, то с их количеством тоже есть непонятки.
По итогам встречи министра образования Игоря Карпенко с делегацией Ирака в сентябре 2019 года ведомство
Однако Белстат информирует, что в 2019/2020 учебном году в белорусских вузах обучалось лишь 179 иракцев.
Почему такие трудности подсчета, узнать в Министерстве образования не удалось.
Повышали ли плату иностранным студентам
В Беларуси для иностранных студентов плата за обучение значительно не увеличивалась в последние годы.
Например, в Гродненском государственном университете цена держится на одном уровне уже четыре года — 2550 долларов за обучение на русском языке и 3500 долларов — на английском.
В Гродненском государственном медицинском университете обучается более тысячи иностранцев из 33 стран. Большая часть из Шри-Ланки (609), Индии (184), Нигерии (147) и Туркменистана (97). Из Ирака в гродненском меде учится 14 человек, еще один в этом году получил диплом.
Большинство иностранных студентов обучаются на английском языке, сообщил Naviny.by декан факультета иностранных учащихся Гродненского медуниверситета Александр Стенько.
Цена обучения для первокурсника на английском языке — 4600 долларов, на русском — на 600 долларов меньше. Такая цена обучения по медицинским специальностям меньше, чем в западноевропейских университетах, примерно в пять раз.
Александр Стенько отметил, что большинство студентов, которые приезжают из Шри-Ланки, Индии, Нигерии и Ирака, принадлежат в своих странах к семьям с доходом выше среднего. Например, средняя зарплата в Шри-Ланке — около 288 долларов, в Ираке — около 455. Так что если семья может заплатить за обучение и проживание ребенка в Беларуси деньги, соизмеримые со средней зарплатой за год, редкий студент бросит учебу и отправится нелегалом через границу.
«Не случалось такого, чтобы студенты нашего университета нелегально пересекали границу. О том, что кто-то называет себя студентами, я услышал впервые от вас. Нам никакой официальной информации на этот счет не поступало», — заключил декан.
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