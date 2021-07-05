Белнефтехим с 6 июля повышает цены на АЗС на 1 копейку

Источник материала: АФН

Концерн Белнефтехим с 6 июля 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 6 июля 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 1,90 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,00 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,23 руб., ДТ – 2,00 руб.

«С начала 2021 года среднее значение мировых котировок нефти выросло на 41,2 процента. Розничные цены на моторное топливо на белорусском рынке за этот период увеличены на 10,3 процента», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 20-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.