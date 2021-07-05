ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Белнефтехим с 6 июля повышает цены на АЗС на 1 копейку

05.07.2021 18:39 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Концерн Белнефтехим с 6 июля 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.

С 6 июля 2021 года розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: АИ-92-К5-Евро – 1,90 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,00 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,23 руб., ДТ – 2,00 руб.

«С начала 2021 года среднее значение мировых котировок нефти выросло на 41,2 процента. Розничные цены на моторное топливо на белорусском рынке за этот период увеличены на 10,3 процента», - говорится в комментарии концерна.

Это уже 20-е повышение цен на топливо в 2021 году, которое концерн увязывает с ростом цен на нефть на мировом рынке.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерн Белнефтехим с 6 июля 2021 года повышает цены на бензин и дизтопливо на АЗС на 1 копейку, говорится в сообщении на сайте ведомства.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мужчина создал чат в мессенджере и опубликовал там интимные фотографии своей супруги
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by